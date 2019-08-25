أبها 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير ، عن تمديد فترة العمل المسائي لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم للتقديم على خدمات الأحوال المدنية.وتقوم الأحوال المدنية بمنطقة عسير باستقبال من لديه موعد إلكتروني خلال فترة العمل المسائي حتى الساعة الثامنة مساءً حتى تاريخ 23 / 3 / 1441هـ ، بمكتب الأحوال المدنية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة للرجال والنساء ، وخصصت العمل لتقديم الخدمات للنساء في مكتب الأحوال المدنية في بيشة والنماص، وللرجال في محايل عسير.ويقدم المكتب جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من الخدمات.// انتهى //21:06ت م0180