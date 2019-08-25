الطائف 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، اليوم بقرية الهجن بالطائف، أعضاء فريق تاء التطوعي، وذلك أثناء مشاركتهم بالفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل.وأثنى سمو الامير فهد بن جلوي على جهود الفريق التطوعية، مرحباً بتواجدهم في مهرجان ولي العهد للهجن، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم التطوعية.يذكر أن فريق تاء التطوعي من الفرق الرائدة في التطوع على مستوى المنطقة الغربية ، ولهم عدة مبادرات مجتمعية.//انتهى//21:06ت م0181