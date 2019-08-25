ثقافي/ "يقلب الله الليل والنهار" محاضرة بتعاوني العارضة غدًا
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
العارضة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العارضة غدًا، محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى " يقلب الله الليل والنهار" ،يلقيها أسعد بن علي آل جذمي ، وذلك بجامع قايم احمديني بالمحافظة.
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب , ضمن سلسلة المحاضرات والمناشط والبرامج التي يقدمها المكتب خلال العام الحالي.
// انتهى //
21:25ت م
0182