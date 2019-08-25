أبو عريش 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش ممثلة بمركز الفتاة الاجتماعي تحت عنوان " صناعة المبادرات الاجتماعية وإدارتها " وذلك بمقر المركز.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن الدورة التي نفذت على مدى أربعة أيام، تأتي ضمن برنامج " فذة " الذي يسعى لتأهيل الفتيات لقيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية، وتحسين القدرات الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لدى الفتيات وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية، واكتشاف الطاقات النسائية الفاعلة وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي.وبين أن الدورة التي شاركت بها 25 فتاة و قدمتها المدربة شقراء آل بشير تناولت العديد من المحاور التدريبية عن تعريف المشاركات بمفهوم المبادرات المجتمعية وأبعادها، وتخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية بشكل فعال، وأهمية نشر وتطبيق مفهوم المبادرات المجتمعية على أرض الواقع، وأهمية الشراكات وبناء المبادرات وأسس نجاحها ومستويات المبادرة الاجتماعية وخطوات بناء المبادرة الاجتماعية، إضافة لتعريفهن بأسس نجاح المبادرات بتحديد الفكرة ونطاقها ورسم خطة العمل وتنفيذها وتقييمها ورصد الدروس المستفادة.// انتهى//21:59ت م0184