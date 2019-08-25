السيح 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأعلنت جمعية البر الخيرية في مدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء التسجيل في برامج مركز نور البيان التعليمي للأطفال دون سن الدراسة ، وذلك في مقر المركز على طريق الملك فهد بحي النزهة شرقي السيح.وتهدف برامج المركز إلى تعليم القراءة بالقرآن للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات وفق القواعد الصحيحة للتلاوة والتجويد ، من خلال وسائل علمية حديثة في تعليم الطفل وتربيته ، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، تسهم في اتساع مدارك الطفل ليخرج بحصيلة جيدة من الكلمات القرآنية والأحاديث النبوية ، ليصل إلى سن المدرسة وهو قادر على القراءة .وتأتي برامج المركز ضمن الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.22:49ت م0189