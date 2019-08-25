ثقافي / بدء التسجيل في برامج مركز نور البيان التعليمي بجمعية البر في السيح
الأحد 1440/12/24 هـ الموافق 2019/08/25 م واس
السيح 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
أعلنت جمعية البر الخيرية في مدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء التسجيل في برامج مركز نور البيان التعليمي للأطفال دون سن الدراسة ، وذلك في مقر المركز على طريق الملك فهد بحي النزهة شرقي السيح.
وتهدف برامج المركز إلى تعليم القراءة بالقرآن للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 6 سنوات وفق القواعد الصحيحة للتلاوة والتجويد ، من خلال وسائل علمية حديثة في تعليم الطفل وتربيته ، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، تسهم في اتساع مدارك الطفل ليخرج بحصيلة جيدة من الكلمات القرآنية والأحاديث النبوية ، ليصل إلى سن المدرسة وهو قادر على القراءة .
وتأتي برامج المركز ضمن الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
22:49ت م
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