جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، في مقر إقامته بجدة اليوم، معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق وذلك على هامش زيارة فخامته للمملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك في مجال محاربة الإرهاب والجماعات والأحزاب المتطرفة .كما تم استعراض الدور القيادي الذي تقوم به المملكة في سبيل وحدة العالم الإسلامي واستقراره .حضر اللقاء من الجانب الأفغاني، مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي،ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.// انتهى //23:04ت م0190