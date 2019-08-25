الدوادمي 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنفذت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث اليوم عددًا من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ /1441 هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي تنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها والمقامة في مركز التدريب التربوي خلال أسبوع التهيئة وتستمر على مدى خمسة أيام، تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين ومحضري المختبرات وقادة المدارس والمشرفين التربويين والقيادات التربوية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤدي إلى تطوير الميدان التربوي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن 27 برنامجاً ولقاءً وورشة عمل من أبرزها برنامج إدارة البيئة الصفية، والبرنامج التدريب الفردي، وبرنامج الحقيبة التدريبية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية، ولقاء عن صياغة الأسئلة الصفية، ولقاء عن المختبرات الافتراضية، ولقاء عن بناء الخطة الدراسية في نظام المقّررت، وورشة عمل عن تخطيط مقررات الاجتماعيات وتوزيعها، وورشة عن توزيع المقّرر، وإستراتيجيات تدريس الموهوبين.// انتهى //23:56ت م0195