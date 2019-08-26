الرياض 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسنفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية لدى المملكة عارف أبو حاتم ، أن يكون قد أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً.وقال : إن بعض قنوات التحريض قد دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسياً مع بعض الأطراف.وأكد المستشار عارف أبو حاتم - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - ، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن "صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض " التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق ، موضحاً، أن الإعلامي أنيس منصور قد عمل مساعداً له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصورة نهائية.// انتهى //00:52ت م0197