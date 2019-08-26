الطائف 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واستواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي ، بمحافظة الطائف تقديم خدماتها الإسعافية للزوار في "موسم الطائف" ، حيث باشرت فرق الإسعاف منذ انطلاق الفعاليات ، أكثر من 513 حالة مختلفة.وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف شادي الثبيتي ، أن إدارته وفرت كافة التجهيزات المتطلبة لهذه الفعاليات بما يخدم زوار الموسم في عدة مواقع تتمثل في منتزه الردف ، وسوق عكاظ ، وميدان سباق الهجن وساحة البيد لهذا العام ، إذ وفرت الهيئة العربات الإسعافية لتمكين المسعفين من مباشرة الحالات بشكل أسرع ، وذلك عند الحاجة إلى نقلها للمستشفيات .وبيّن الثبيتي أن الهيئة شاركت أيضاً بفرق إسعافية ، وكذلك بنظيراتها للتدخل السريع ، والفرق الراجلة يقومون بتقديم الخدمات الإسعافية لجميع محتاجيها ، ونقل بعض الحالات الى المستشفيات في مُدد زمنية سريعة و الاستجابة لوجود الفرق الاسعافية المتمركزة بداخل تلك المواقع ، مُهيباً بالجميع في حال وجود حالة اسعافية الاتصال على الرقم المجاني ٩٩٧ أو طلب الخدمة الاسعافية عن طريق تطبيق "أسعفني".// انتهى //02:38ت م0201