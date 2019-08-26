القاهرة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسأدان الأزهر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدى قرى جنوب مدينة كركوك بالعراق اليوم، ما أسفر عن وقوع 6 ضحايا على الأقل وإصابة 10 آخرين.وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن هذا الحادث الإرهابي الغاشم يتنافى مع كآفة المبادئ الإنسانية والإسلامية، والذي أدى لمقتل وإصابة الكثير من المدنيين والأطفال الأبرياء، يبرهن على ضعف تلك الجماعات الظلامية المارقة، ويفضح كذب التصاقهم بالإسلام.وتقدَّم الأزهر، بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.//انتهى//04:04ت م0204