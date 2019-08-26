الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين ورئيس أفغانستان يبحثان تطوير العلاقاتجلسة مباحثات سعودية أفغانيةبتوجيه الملك.. وفد سعودي يتعرف على فرص الاستثمار في أفغانستانوزير الداخلية يلتقي الرئيس الأفغانيالرئيس الأفغاني يشيد بدور منظمة التعاون الإسلاميفعاليات عسير.. ترد على ادعاءات الحوثيسبع لجان لتحقيق التكامل السعودي - الإماراتي في المجالات الحيويةانطلاق تمرين «الأسد المتأهب» بمشاركة القوات المسلحة السعوديةالمملكة والإمارات تبحثان "مبادرة الوصول إلى اليمن" بحضور أمميقرقاش: الرياض من يقرر استمرار دورنا ضمن التحالف العربيالتحالف يعترض ويُسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها ميليشيا الحوثيانفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في ضاحية بيروتالسجناء.. وقود حرب الحوثي10 مليارات دولار لبناء اقتصاد السودانإسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية في سورية// يتبع //06:38ت م0004