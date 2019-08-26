عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/12/25 هـ الموافق 2019/08/26 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين ورئيس أفغانستان يبحثان تطوير العلاقات
جلسة مباحثات سعودية أفغانية
بتوجيه الملك.. وفد سعودي يتعرف على فرص الاستثمار في أفغانستان
وزير الداخلية يلتقي الرئيس الأفغاني
الرئيس الأفغاني يشيد بدور منظمة التعاون الإسلامي
فعاليات عسير.. ترد على ادعاءات الحوثي
سبع لجان لتحقيق التكامل السعودي - الإماراتي في المجالات الحيوية
انطلاق تمرين «الأسد المتأهب» بمشاركة القوات المسلحة السعودية
المملكة والإمارات تبحثان "مبادرة الوصول إلى اليمن" بحضور أممي
قرقاش: الرياض من يقرر استمرار دورنا ضمن التحالف العربي
التحالف يعترض ويُسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها ميليشيا الحوثي
انفجار طائرة استطلاع إسرائيلية في ضاحية بيروت
السجناء.. وقود حرب الحوثي
10 مليارات دولار لبناء اقتصاد السودان
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية في سورية
// يتبع //
06:38ت م
0004