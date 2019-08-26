وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (تكامل وتنسيق من أجل التنمية) :على الأصعدة كافة وفي مختلف الاتجاهات تمضي المملكة قدما في صياغة وصناعة توجهاتها وتحالفاتها، فمن الصين واليابان شرقا حتى الولايات المتحدة غربا تعمل القيادة السعودية على صنع تحالفات نوعية في مجال الطاقة والاستثمار التقني والصناعات المتقدمة، كما أنها تعمل في محيطها الإسلامي على صنع تحالفات قوية لمواجهة التطرف وخدمة احتياجات التنمية.واضافت : أما على الفضاء العربي فالمملكة تقود التحالفات للدفاع عن القضايا العربية المصيرية في إطار الحوارات الثنائية أو تحت مظلة الأمم المتحدة.وأشارت الى أن المملكة لا تتوانى عن دعم أي موقف عربي أو إسلامي أو إنساني عندما تستدعي الظروف هذا التحرك.وبينت أن في مدارنا الخليجي التكاملي تعمل المملكة لبناء تحالفات نوعية لدعم الرؤية المشتركة في كافة القضايا والشؤون التنموية والاقتصادية مع الشقيقة دولة الإمارات. ويعتبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي هو الواجهة العريضة لهذا التكامل الذي يعمل عبر 7 لجان لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.وأعتبرت أن كل هذه الخطوات التي تقوم بها المملكة هي خطوات عميقة وراسخة من أجل نماء شعبها وصناعة تكامل حقيقي مع جيرانها وأصدقائها.// انتهى //06:38ت م0006