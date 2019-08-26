اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1440/12/25 هـ الموافق 2019/08/26 م واس
طوكيو 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر الاسهم الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 99ر451 نقطة أو ما يعادل 18ر2% ليصل إلى 92ر20258 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 04ر27 نقطة، أو80ر1%، ليصل إلى 21ر1475 نقطة.
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