إسلام آباد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تحذير باكستان من أن الأسلوب العدواني الذي تنتهجه الهند بات يهدد أمن المنطقة وستكون له نتائج خطيرة جداً.واهتمت بتصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي حذر الهند من القيام بأي مغامرة خاطئة ضد بلاده.وأخبرت عن بدء الحكومة الهندية في تنفيذ مخطط بناء مستوطنات للهندوس في الشطر الهندي من إقليم كشمير بعد إلغاء الحكم الذاتي للإقليم.وأشارت إلى بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجياً، وعزم الحكومة الباكستانية على احتواء التضخم ومعدلات الغلاء المعيشي.وتناولت قلق السلطات الباكستانية من ظهور حالات جديدة للإصابة بشلل الأطفال رغم الجهود التي بذلتها لمكافحة هذا المرض.وتطرقت إلى اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية من الوصول إلى اتفاقية تؤدي إلى اتمام عملية المصالحة الأفغانية.إقليمياً تناقلت صحف باكستان اعتقال شرطة هونغ كونغ عشرات المتظاهرين إثر اشتباكات احتجاجية مناهضة للحكومة.وعرجت إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية الاتهامات إلى جيش ميانمار بمواصلة انتهاكاته ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان غرب البلاد.// انتهى //08:38ت م0012