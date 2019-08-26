نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:20ت م0015