بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أول من أمس في حين تترقب الساحة السياسية اللقاءات التي سيعقدها الرئيس اللبناني ميشال عون مع ممثلي منظمات أممية وسفراء لإبلاغهم موقف لبنان الرسمي من الاعتداء.وتحدثت عن انطلاق مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن التي تستمر حتى الخامس من سبتمبر بمشاركة 8 آلاف عسكري من 28 دولة وتتخللها عمليات حول مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز أمن الحدود.وتطرقت إلى المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان له أمس اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدنية جازان.وأشارت إلى بدء كوريا الجنوبية أمس مناورات عسكرية تستمر يومين للتدرب على الدفاع عن جزر متنازع عليها قبالة سواحلها الشرقية ضد هجوم ياباني محتمل.وتناولت صحف لبنان إرسال البرازيل طائرتين من طراز "هيركوليس ـ 130" لإخماد نيران تلتهم أجزاء من غابات الأمازون حيث اشتعلت المئات من الحرائق الجديدة قبل انطلاق احتجاجات ضد ذلك على مستوى البلاد.// انتهى //09:34ت م0016