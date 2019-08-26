الباحة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، عدداً من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة, حيث وقف في البداية على مشروع مول الباحة، مستمعاً لشرح مفصل عن المشروع الذي تبلغ مساحة مسطحات البناء به 65 ألف م2, ومساحة التسوق 40 ألف م2, ويحتوي على ٢١٠ محل ومطاعم وألعاب أطفال وسينما ومواقف لعدد ١٠٠٠ سيارة.وحث أمين منطقة الباحة المقاول المنفذ للمشروع والجهاز الإشرافي على سرعة استكمال تنفيذ وتشغيل السوق الذي يُعد أحد أكبر الأسواق مساحة في المناطق الجنوبية، ومن المتوقع تشغيله في الربع الأول من العام 2020م.// انتهى //10:17ت م0024