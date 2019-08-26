نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان في مكتبه أمس، رئيس محكمة المحافظة الشيخ مبارك بن عبدالله الزايد، بمناسبة تكليفه بمنصبه الجديد.وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ برئيس المحكمة، راجياً له التوفيق والسداد في مهام عمله, مثمناً الجهود التي تبذلها المحكمة بالمحافظة لخدمة المواطنين.وأكد محافظ حبونا أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //10:18ت م0026