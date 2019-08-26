بغداد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستطرقت الصحف العراقية الصادرة اليوم إلى استدعاء عدد من الوزراء في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل ‏بهدف معرفة أسباب تلكؤ وزاراتهم في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي.وتناولت الورشة الاقتصادية التي نظمت ‏بالتعاون مابين منتدى بغداد الاقتصادي ومنظمة ‏JiZ‏ الألمانية حول الطاقة الشمسية النظيفة, مبرزة تأثيراتها الايجابية على ‏البيئة والتنمية وتوفير مايحتاجه العراق من الطاقة الكهربائية بتكلفة قليلة. ‏في الشأن الأمني أبرزت تداعيات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف ملعبا لكرة القدم في قضاء داقوق بمحافظة كركوك أمس , وتسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين ,منوهة بان الهجوم يشيرالى وجود ثغرات.وفي السياق نفسه تطرقت إلى النتائج التي حققتها العملية العسكرية التي تنفذها قوات عراقية مشتركة في صحراء محافظة الأنبارغرب العراق والتي أطلق عليها اسم "إرادة النصر- المرحلة الرابعة" والتي تهدف إلى ملاحقة ومعالجة خلايا داعش الارهابي ومقراته.// انتهى //10:35ت م0031