جيزان 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسينظم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان, بالتعاون مع غرفة جازان بعد غدٍ، اللقاء التعريفي للمرحلة الثانية "لبرنامج دعم ريادة الأعمال بمنطقة جازان"، وذلك في مسرح الغرفة بمدينة جيزان.ويتضمن اللقاء تعريفاً ببرامج بنك التنمية الاجتماعية, وبوابة غرفة جازان الالكترونية الخاصة بالتسجيل في برامج الدعم ,لتمكين شباب المنطقة لمواكبة مستجدات سوق العمل وتكريس ثقافة العمل الحر وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //10:37ت م0032