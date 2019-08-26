مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسوزعت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام, أكثر من ١٠٠٠ نسخة من الأقراص الرقمية بعدة لغات على ضيوف الرحمن والمعتمرين، وذلك ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في موسمها السابع، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد بن صالح السعيدي، أن الإدارة قامت بتسجيل وحفظ جميع الدروس التي تقام داخل المسجد الحرام، منها دروس في العقيدة, وأحكام العبادات باللغة العربية, والتركية والأوردو, والإندونيسية، مؤكداً سعي الإدارة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين لجميع الحجاج والزوار وبكافة اللغات.// انتهى //10:57ت م0035