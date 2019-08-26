حفر الباطن 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأوضحت صحة حفر الباطن أن وحدة جراحة وقسطرة القلب أجرت 29 عملية ،كما تم معالجة 7 حالات دون إجراء جراحي "متابعة أدوية" تكللت جميع الحالات بالشفاء ولله الحمد ، وذلك منذ افتتاح الوحدة في شهر شوال الماضي, مؤكدة استمرار العمل بوحدة وجراحة قسطرة القلب للمواعيد المجدولة واستقبال الحالات الطارئة.ويعد مشروع وحدة جراحة وقسطرة القلب نوعي لسرعة التشخيص والعلاج والتدخل الطبي الطارئ ويخفف عبء تنقل المرضى لمسافات طويلة ويقلص مواعيد الانتظار بالمراكز الأخرى.// انتهى //10:59ت م0036