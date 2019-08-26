بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "أم كا" من دون طيار خرقت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا في الجنوب اللبناني ونفذت العديد من الطلعات الاستكشافية فوق قرى وبلدات العرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبل الوسطاني ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //11:05ت م0038