نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسقامت الفرق الرقابية بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران ، بجولات رقابية لتفقد المنشآت السياحية ودور الإيواء بالمنطقة.وأوضح مدير عام الفرع صالح بن محمد آل مريح أن هذه الزيارات الميدانية التي شملت الفنادق والشقق الفندقية بمشاركة عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص بالفرع، جاءت للرقابة على جودة الخدمات التي تقدمها دور الإيواء، والوقوف على مدى تطبيق اللوائح المنظمة لعمل دور الإيواء وتوطين الوظائف، وتم خلالها ضبط عدد من المخالفات الخاصة بتوطين المهن السياحية جاري التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.وأكد أنه جرى خلال الجولة التأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين والعمل على معالجتها والتعامل معها وفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، بجانب مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.وأضاف أن الفرع يعمل على تكثيف جهوده التي تهدف إلى خدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال حملات الرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية، ومتابعة تنفيذ برنامج توطين المهن والوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني في المنطقة.وأفاد آل مريح أن الفرق الرقابية الميدانية تتابع التزام المنشآت السياحية بمتطلبات الجودة التي تشمل النظافة، ووضع ‏لوحات التراخيص، والأسعار، ودرجة التصنيف، ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة ‏إيواء سياحي مرخصة، وضبط أي مخالفات، وذلك حرصاً من الهيئة على جودة خدمات الإيواء السياحي والمنشآت السياحية المقدمة لأهالي وزوار المنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم الملاحظات والشكاوي عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم "19988".// انتهى //11:05ت م0039