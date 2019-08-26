طبرجل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي ‏الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمقر محافظة طبرجل اليوم، رئيس المحكمة العامة في طبرجل الشيخ سعد بن عبدالرحمن الهويمل يرافقه عدد من قضاة المحكمة، الذين قدموا للسلام على سموه.وفي بداية الاستقبال رحب سموه برئيس المحكمة والقضاة، راجياً لهم التوفيق والسداد، منوهاً بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تطبيق الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعم الذي تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من القيادة الرشيدة - أعزها الله -، والتطورات التي تشهدها مرافق القضاء وفق رؤية المملكة 2030، بدعم التحول الرقمي في الإجراءات القضائية.وأعرب رئيس المحكمة العامة بطبرجل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المحافظة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.// انتهى //11:22ت م0041