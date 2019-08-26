الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستنطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة للعام 1440 / 1441هـ - 2019م، يوم الأحد 16 من شهر محرم المقبل، الموجه لبعض منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، وذلك من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض وفي كل من محافظة جدة ومدينة الدمام.وسيتم خلال هذه المرحلة تقديم عدة برامج تتضمن أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية.ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفذا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، وللإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.كما سيشارك في هذه الدورات ما يزيد عن 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية، علماً أن المركز "درب "ما يقارب 500 متدرب ومتدربة خلال المرحلتين الاولى والثانية ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج الى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الادارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.// انتهى //11:36ت م0044