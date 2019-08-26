طوكيو 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسفقدت الأسهم اليابانية أكثر من اثنين بالمئة اليوم وقادت الأسهم المرتبطة بالصين الاتجاه النزولي إثر تصعيد جديد في الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدى إلى تهاوي الأسهم العالمية.وتراجع المؤشر نيكي القياسي 2.6 % إلى 20173.76 نقطة مسجلا أقل مستوى منذ السادس من أغسطس، قبل أن يقلص خسائره قليلا ليغلق عند 20261.04 نقطة بانخفاض 2.2 %.وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % إلى 1478.03 نقطة.// انتهى //11:48ت م0045