تونس 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستحدثت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، عن تسارع التنافس السياسي بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية رسميًا، مشككة في البرامج الانتخابية المقدمة من عديد المرشحين، قائلة إن الكثير منهم يبيع الأوهام.مغاربيًا، كتبت عن تقدم قوات الجيش الليبي باتجاه وسط مدينة غريان التي تسيطر عليها قوات الوفاق منذ نحو شهرين، وذلك بعد حصار فرضته على المدينة منذ أيام.عربيًا.. تحدثت صحف الاثنين، عن سقوط ستة قتلى وإصابة 10 أشخاص بجروح جراء قصف هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على ملعب لكرة القدم جنوب مدينة كركوك.وأشارت إلى سقوط 18 قتيلا في صفوف مسلحي حركة الشباب الصومالية الإرهابية في عملية أمنية مشتركة بين القوات الحكومية الخاصة ووحدات القوات الأمريكية في بلدة سبلالي جنوب الصومال.وتطرقت صحف تونس دوليًا، إلى تقليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الجهود الفرنسية للتوسط مع إيران وتواصل الاحتجاجات في هونك كونغ، مشيرة إلى إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب مجمع إداري كبير.// انتهى //12:05ت م0047