طبرجل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف بمحافظة طبرجل اليوم، نائب أمين مجلس شباب الجوف بطبرجل مساعد بن حمدان الشراري يرافقه رؤساء اللجان بمجلس الشباب بالمحافظة.واستمع الأمير فيصل بن نواف لعرض عن إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية في طبرجل والمراكز التابعة لها، كما عُرِضَتْ مبادرات وخطط المجلس القادمة.وأكد أمير منطقة الجوف على أهمية ما يقدمه المجلس لفئة الشباب والفتيات وَفْق رؤية المملكة 2030 ، لتصبح هذه الفئة والتي تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا رافدا مهما في بناء الوطن، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن.من جهته أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يقدمه من دعم لا محدود لمجلس الشباب بالمنطقة، الذي كان له دور مهم في تحقيق أهداف المجلس.حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.// انتهى //12:06ت م0048