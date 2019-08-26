نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، برنامج بعنوان "التعليم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة"، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.ويستهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، قائدات ومعلمات رياض الأطفال، ومشرفات رياض الأطفال في إدارة ومكاتب التعليم لتعريفهن بماهية التعليم بالاستقصاء وتدريبهن على كيفية تفعيل استراتيجية الاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.وتشتمل الدورة التي تقدمها مدربة رياض الأطفال وافيه خنجف عدداً من المحاور منها "التعريف بماهية التعليم بالاستقصاء"، وكيفية تفعيل استراتيجية الاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وربط التعليم بالاستقصاء بالمنهج الدراسي لتجويد التعليم، ودور التقنية والتطور المعلوماتي وربطها بالتعلم بالاستقصاء، وتطبيقات عملية على كيفية التعلم بالاستقصاء ودور المعلم والتقنيات الحديثة.// انتهى //12:09ت م0049