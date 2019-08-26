لندن 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق تجاري كبير جداً مع المملكة المتحدة، واصفًا بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بأنها سوف تتخلص من مرساة معلقة في كاحلها.ونقلت عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الولايات المتحدة لابد أن تفتح أسواقها أمام بريطانيا حال توقيع اتفاق تجاري بين الجانبين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.ونقلت عن مسؤول بريطاني أن بوريس جونسون أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.ولفتت الصحف إلى إرسال وزارة الدفاع البريطانية سفينة حربية جديدة تحمل اسم "أتش أم أس ديفندر" إلى مياه الخليج العربي بمضيق هرمز، لحماية السفن التجارية.وتناولت الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على مواقع إيرانية قرب العاصمة السورية دمشق.وأفادت بتواصل الاحتجاجات في هونغ كونغ ووقوع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وإطلاق ضابط شرطة في هونغ كونغ رصاصة من مسدسه على المحتجين في أول استخدام للطلقات الحية ضد التظاهرات التي اندلعت منذ يونيو الماضي.// انتهى //13:38ت م0082