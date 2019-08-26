الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المتخصصة في صحافة ريادة الأعمال وصل إلى 100 متدرب ومتدربة بنسبة إشغال وصلت إلى 100% للمقاعد المستهدفة.وانطلقت في جدة اليوم، ثالث الدورات التدريبية المتخصصة بحضور 30 متدرب ومتدربة من الإعلاميين والمتخصصين في صناعة المحتوى الإبداعي، التي تنظمها "منشآت" ضمن مبادرة الإعلام الريادي بالشراكة مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان "صحافة ريادة الأعمال"، فيما بلغ عدد الحضور في الدورتين السابقتين في الرياض والدمام 70 متدرب ومتدربة.وينفذ المشاركون في دورة صحافة ريادة الأعمال بجدة تطبيقها عملياً، مما يؤهلهم للحصول على المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الانطلاق في صناعة المحتوى الإبداعي لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وايجاد محتوى صحفي داعم لرواد الأعمال، مما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال.وتستهدف الدورات التدريبية تعزيز مفهوم صحافة ريادة الأعمال وتعريف المشاركين بأهميتها، واكسابهم المهارات اللازمة لعمل محتوى صحفي إبداعي متخصص في ريادة الأعمال، الأمر الذي يعزز نشر ثقافة الأعمال الحرة والريادية وتطوير المحتوى التسويقي والإعلامي لها، وبناء جيل إعلامي داعم لريادة الأعمال، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم.وتستعرض الدورات التدريبية نماذج في ريادة الأعمال وكيفية العمل على محتوى إبداعي لتلك النماذج، وتعزيز مفاهيم ومصطلحات ريادة الأعمال لدى المشاركين، إضافة إلى أهمية تفعيل دور الصحافة في تناول موضوعات خاصة برواد الأعمال والنتائج المترتبة على ذلك، كذلك مفهوم وأشكال وعناصر صناعة المحتوى العالمي الريادي، وكيفية توظيف مصطلحات ريادة الأعمال في المحتوى الريادي.يذكر أن "منشآت" تسعى من خلال مبادرة الإعلام الريادي إلى نشر ثقافة العمل الحر والريادي، وتوظيفها لإشراك المجتمع المحلي في عملية التعريف بريادة الأعمال وتمكين المفاهيم الصحيحة، ونقل وتوثيق التجارب والتحديات والفرص التي تواجه الرواد وأصحاب الأعمال.// انتهى //13:44ت م0087