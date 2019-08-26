بريدة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأتمت جمعية العوق البصري بمدينة بريدة "مبصرون" طباعة كتاب عنوان "الملك عبدالعزيز وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين" إلى لغة برايل وطباعته وتجليده لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، من تأليف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وتأتي هذه الخطوة اهتماماً بالمكفوفين ولما لهذه اللغة من قيمة تساعد على دعم المكفوفين وضعيفي البصر وتساهم في تسهيل القراءة لهم من خلال اللمس وتوفير المعرفة والعلم وفق نظام قائم على فكرة النقاط الست البارزة، حيث تسعى جمعية "مبصرون" بالمنطقة إلى تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية للمكفوفين وضعاف البصر ونشر الوعي بين فئات المجتمع حول تعزيز القراءة، إضافة إلى معرفة الجهود التي قدمها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ للمسلمين عبر تعزيز توحيد الكلمة ونبذ الفرقة بينهم.من جهته عبر المدير التنفيذي لجمعية العوق البصري بمدينة بريدة خالد بن سليمان المشيقح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لما يحظى به المستفيدين من دعم وعناية ومتابعة سموه، مشيراً إلى أن خطوة تحويل كتاب "الملك عبدالعزيز وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين"، للغة برايل تعكس رغبه العديد من ضعاف البصر والمكفوفين إلى معرفة وقراءة أحد أهم المراحل التاريخية للمسلمين.// انتهى //13:50ت م0090