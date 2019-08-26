حائل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسدعت جامعة حائل الراغبين في التسجيل بمبادرة الشركات الجامعية الناشئة ،التي تأتي بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت " التقدم على الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل: https://www.monshaat.gov.sa/unis .وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات جامعة حائل ومنسوبيها وخريجيها بالإضافة إلى شباب وشابات المنطقة الراغبين بإنشاء مشروعاتهم التجارية.وتستعد جامعة حائل لإطلاق معسكرها الخاص بالمبادرة الذي ينطلق في 15 سبتمبر ويستمر حتى 21 أكتوبر 2019 في مسرعة الأعمال الناشئة بالمدينة الجامعية.وتعد مبادرة الشركات الجامعية التي تتبناها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة وطنية تسهم في خلق بيئة لتمكين أصحاب المشاريع والأفكار الإبداعية في جامعات المملكة والمساهمة بتحويلها إلى شركات ناشئة عن طريق تقديم الدعم المادي والتوجيهي خلال مراحل متعددة.// انتهـى //13:53ت م0091