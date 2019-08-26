الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض اليوم ، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس الأدميرال جيمس مالوي .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي تبذلها القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.كما تم التطرق إلى المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمي.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، وعدد من كبار المسؤولين في قيادة القوات البحرية الأميركية، وعدد من كبار الضباط في الشؤون العسكرية بالأمانة العامة.// انتهى //14:04ت م0092