أبهـا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم، أسطول النقل المدرسي، بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب علي صهفان أن الأسطول يضم 1150 حافلة تستهدف نقل أكثر من 48429 طالباً وطالبة يدرسون في 814 مدرسة للبنين والبنات في مختلف القطاعات، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة المتعهدة أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالتشغيل، وسط تخصيص فرق ميدانية لأعمال صيانة الحافلات, ورفع تقارير دورية عن سير العمل.// انتهى //15:28ت م0143