تبوك 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات غدًا محاضرة بعنوان "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ" وذلك عقب صلاة المغرب في جامع الوالدين بمدينة تبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة الدكتور حسين بن حسن الفيفي، ضمن سلسلة الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها المركز لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وامتدادا لجهوده في تقديم البرامج والمعارف والعلوم الشرعية والنصائح والإرشادات والتوجيهات للعموم والتي يلقيها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة لرفع مستوى الوعي لديهم في المسائل الدينية، والشرعية، والقضايا المعاصرة.// انتهى //15:31ت م0145