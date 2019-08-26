الباحة 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2018م واسرأس وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري الاجتماع التحضيري لليوم الوطني ال 89 للمملكة ، الذي عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، بحضور عدد من مدراء الجهات الحكومية ذات العلاقة.وفي بداية الاجتماع نقل السياري حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بأهمية الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الغالية على الجميع، مع أهمية مشاركة كافة القطاعات الحكومية ، مشيراً إلى حرص سموه على تنوع البرامج الوطنية التي تعزز الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.وبين السياري أهمية إبراز ما تشهده المنطقة من تطور في كافة المجالات في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .بعد ذلك ناقش المجتمعون جدول الأعمال والمتضمن إقرار العديد من البرامج.// انتهى //15:31ت م0146