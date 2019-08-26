الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.وشملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية و نقل المرضى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الأدوية اللازمة لهم، ومتابعة مرضى السكري والضغط، والمشاركة بندوة في جمعية الهلال الأحمر عن مرض ترقق العظام، وتقديم جلستين دعم نفسي للنساء وللفتيات.//انتهى// ‏15:31ت م0147