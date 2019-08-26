الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسعُقد اليوم الاجتماع الخاص بمتابعة سير المشاريع التنموية بمحافظة رأس تنورة والهجر التابعة لها برئاسة رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج، وحضور مديري الإدارات المختصين والمقاولين المنفذين ومهندسي المكتب الاستشاري المشرف على الأعمال .وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من مشاريع تنفذّها البلدية في المحافظة والهجر التابعة لها، واستعرض مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز ومعايير الجودة، كما تم زيارة مواقع العمل والوقوف ميدانياً على جميع تلك المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، حيث أكد المهندس آل عريج على الجميع ببذل المزيد من الجهود لإنهاء جميع المشاريع التي تنفذها البلدية وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقاً، مع الالتزام بالجودة في التنفيذ، وذلك انطلاقا من حرص معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على متابعة سير تنفيذ المشاريع والعمل على حل أي معوقات قد تعترض هذه المشاريع التنموية .وتتضمن المشاريع إنشاء مضامير للمشي، ومسطحات خضراء، وملاعب رياضية لمختلف الإعمار، وإعادة تأهيل وسفلتة الشوارع بالطرق الرئيسية بالمحافظة وبعض الأحياء السكنية، وإنشاء دوّارات لمعالجة الحركة المرورية لمداخل الهجر، وإنشاء مجسمات جمالية، وتنفيذ أحد شوارع الربط الرئيسية بين الأحياء ضمن محجوزات شركة أرامكو الذي يعدّ من أهم المشاريع الحيوية التي ستعود بالنفع على ساكني الأحياء السكنية، كما تم إعادة تأهيل ورصف وتوسعة الشوارع بالأحياء القديمة للمحافظة وتأمين مواقف للسيارات، إضافة إلى إعادة تأهيل سُوْر المقبرة بحي المدينة، وإنشاء مضامير للمشي، ومسطحات خضراء لمختلف الأعمار مع تطبيق اشتراطات الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع .// انتهى//.15:32ت م0148