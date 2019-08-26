الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، مجلس إدارة نادي الأخدود بمنطقة نجران لمدة 4 سنوات ، برئاسة سامي بن هديش آل فاضل .ويضم مجلس الإدارة في عضويته مبارك بن حسين آل سرار (نائباً للرئيس) وتركي بن عبدالله آل فاضل و حسن بن مرزوق الغباري و فواز بن مهدي الطليلي و حسين بن يحيى آل منصور و فارس بن مرشد اليامي .// انتهى //15:32ت م0151