الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "طيران ناس" الطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط، لرعايته ملتقى الحج والعمرة المقام من 26 - 28 أغسطس 2019م في مركز جدة للمعارض والفعاليات.وتأتي مشاركة شركة "طيران ناس" في الملتقى انسجامًا مع استراتيجية الشركة في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى العناية بضيوف الرحمن.وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا : تأتي مشاركة طيران ناس في هذا الملتقى للتأكيد على الدور المحوري الذي نقوم به في تقديم خدمات متنوّعة ومميّزة لضيوف الرحمن حيث نهدف لخدمة 5 ملايين معتمر منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم من خلال "طيران ناس" لخدمات المعتمرين.وأضاف أن ملتقى الحج والعمرة يمثل حدثًا مهمًا بما يحمله من محاور رئيسة تسهم في تطوير الخدمات الخاصة بهذا المجال، وتأمين أفضل السبل لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر, كما يمثّل مرصدًا للاطلاع على أبرز الجهود الداعمة لرؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين وفق الخطط المرسومة.// انتهى //15:32ت م0152