الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، مجلس إدارة نادي العربي بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم لمدة 4 سنوات ، برئاسة أمين بن عبدالله الملّاح .ويضم مجلس الإدارة في عضويته محمد بن عبدالرحمن العبدلي (نائباً للرئيس) وعبدالرحمن بن حمد العقيلي ونايف بن علي الخويطر وعبدالعزيز بن يوسف الصايغ وأديب بن محمد المرزوقي وعزام بن عادل الملوحي والريان بن عبدالله الخويطر .15:33ت م0153