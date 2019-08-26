سكاكا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسصرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية , مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، في الحسابات البنكية للمدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 7.1 مليون ريال.وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش أن مخصصات الميزانية التشغيلية اشتملت على بند النظافة وصيانة آلات التصوير.// انتهى //15:34ت م0154