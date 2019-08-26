الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستشارك الهيئة العامة للرياضة في فعاليات معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك الذي انطلق أمس في محافظة ظفار بسلطنة عمان.وتأتي مشاركة الهيئة في المعسكر الخليجي بعدد من الشباب السعودي ، وذلك في إطار برامجها المتعددة لتمكين الشباب من الممارسة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة وإكسابهم مزيد من المهارات والقدرات البدنية والتي تتواكب مع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.ويتضمن معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك عدة فعاليات ، منها ورش عمل تدريبية وجلسات حوارية ومحاضرة تثقيفية تتعلق بالعمل الشبابي والرياضي يقدمها الحارس الدولي لمنتخب عمان علي الحبسي ، إلى جانب جولات سياحية تعليمية ومغامرات ميدانية وأمسيات فنية متنوعة .// انتهى //15:34ت م0155