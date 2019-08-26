الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة - في مقر المركز بالرياض اليوم - ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن السيدة سارة بيسولو نيانتي.واستعرض معاليه جهود المركز وأعماله في جميع دول العالم، وما قُدم من مشروعات في شتى المجالات للمواطنين اليمنيين المحتاجين خاصة الفئات الأكثر ضعفًا، كالوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات، وتوفير اللقاحات، وبرنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية، ورعاية الأيتام.وأعربت سارة نيانتي تقديرها للعمل الإنساني المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعطائه البارز الذي شمل الأطفال المتضررين، وجهوده في حماية أطفال اليمن في مجالات الصحة والتغذية والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.//انتهى//15:34ت م0157