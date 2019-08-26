الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسيلتقي فريق الاتحاد السعودي نظيره الهلال السعودي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .ويملك الفريقان اللذان يلتقيان للمرة الثانية في المسابقة القارية بمسماها الجديد ، جميع مقومات الفوز والاستمرار في البطولة.توج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها كأس آسيا للأندية أبطال الدوري، لكنه لم ينجح في حصدها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة ، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز عام 2014 ، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017 ، فيما أحرز الاتحاد اللقب القاري بمسماه الجديد مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009.ويعول الاتحاد على هدافه البرازيلي رومارينيو صاحب خمسة أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية ، كما سجل هدفين من أهداف فريقه في مستهل مشواره بالدوري المحلي في مرمى الرائد ، فيما يعتمد الهلال على الفرنسي غوميس الذي سجل ثلاثية في الدور السابق من المسابقة ليرفع رصيده إلى 7 أهداف متخلفاً بفارق هدفين عن متصدر الترتيب البرازيلي ليوناردو من الوحدة الإماراتي الذي خرج فريقه من المنافسة، وتابع غوميس تهديفه من خلال تسجيله هدفين في مرمى أبها في افتتاح الدوري السعودي.// انتهى //16:15ت م0170