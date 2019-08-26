نجران 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه اليوم مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة العقيد الركن عبداللطيف العليوة الذي انتهت فترة تكليفه بالمنطقة، والمكلف حديثاً خلفاً له الرائد الركن معيض بن جابر القحطاني.واستعرض العصيمي البرنامج التوجيهي الذي ينفذه الفرع في عدد من القطاعات الحدودية، الذي يشمل الدروس والمحاضرات والكلمات والجولات الدعوية، وما يقدمه الفرع من تأمين الفرش وصيانة لأعمال الكهرباء والسباكة لمصليات المرابطين بدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.وأكد استمرار التعاون المشترك بين الفرع والقطاعات العسكرية وتكثيف الجهود الدعوية، وإيصالها لكل الوحدات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي ، داعياً الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يمنّ بالنصر والتمكين للجنود المرابطين.// انتهى //16:21ت م0173