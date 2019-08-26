إسلام آباد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسقالت الشرطة الباكستانية إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإصابات جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون على مستشفى حكومي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية في المستشفى الحكومي ببلدة "كيتش" بإقليم بلوشستان ولاذوا بالفرار.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //16:27ت م0174