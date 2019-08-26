الجزائر 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأوقفت عناصر مشتركة من الجيش والأمن الجزائريين 15 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، بمدن الوادي وورقلة وبرج باجي مختار وتلمسان والأغواط، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.وأوضح البيان أنه تم إيقاف ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بمدينتي تلمسان والأغواط، فيما تم إيقاف سبعة مهربين بمدن الوادي وورقلة وبرج باجي مختار، وصودر منهم 1159 كاميرا مراقبة، وكمية من المواد الغذائية، و 8 مولدات كهربائية، و 9 مطارق ضغط .وأشار المصدر من جهة أخرى إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة باتنة شرق الجزائر.// انتهى //16:28ت م0177